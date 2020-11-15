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Как повлияют итоги выборов президента на будущее Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
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Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".

О предвыборной ситуации в Молдове перед вторым туром, о причинах раскола в политической среде РМ, о возможностях объединения всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач, а также о выборах президента и поствыборной ситуации в США рассказывает политолог Корнелиу Чуря.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
Теги:
выборы президента РМ


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