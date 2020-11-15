Как повлияют итоги выборов президента на будущее Молдовы

О предвыборной ситуации в Молдове перед вторым туром, о причинах раскола в политической среде РМ, о возможностях объединения всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач, а также о выборах президента и поствыборной ситуации в США рассказывает политолог Корнелиу Чуря.
Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.
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