Выборы президента Молдовы - какие нарушения выявили наблюдатели

В Молдове 15 ноября проходит второй тур президентских выборов. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. За ходом избирательного процесса наблюдают представители международных организаций.
В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ рассказывают о ходе избирательного процесса, а также о других вопросах, связанных с выборами.
В день голосования члены мониторинговой группы работают на избирательных участках в Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы. Наблюдение также организовано на зарубежных участках в Баку (Азербайджанская Республика), Минске (Республика Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Российская Федерация).
Межпарламентская Ассамблея СНГ ведет наблюдение на выборах президента Молдовы по приглашению Центральной избирательной комиссии.
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