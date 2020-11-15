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Второй тур президентских выборов в Молдове - мнение наблюдателей МПА СНГ

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию с участием наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В Молдове 15 ноября проходит второй тур президентских выборов. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. За ходом избирательного процесса наблюдают представители международных организаций.

В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ рассказывают о своей миссии и ходе голосования, а также о других вопросах, связанных с выборами.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
В группу международных наблюдателей от МПА СНГ входят представители парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и России, а также представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ. Возглавляет группу депутат Милли Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев.

В день голосования члены мониторинговой группы работают на избирательных участках в Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы. Наблюдение также организовано на зарубежных участках в Баку (Азербайджанская Республика), Минске (Республика Беларусь), Москве и Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

Межпарламентская Ассамблея СНГ ведет наблюдение на выборах президента Молдовы по приглашению Центральной избирательной комиссии.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
Теги:
МПА СНГ, СНГ, наблюдатели, выборы президента РМ


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