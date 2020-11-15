Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

Смотрите в прямом эфире специальный выпуск радиостудии Sputnik Молдова, посвященный президентским выборам. Эксклюзивные заявления, какова явка избирателей, есть ли нарушения в период проведения голосования - все это вы узнаете в наших передачах.

Сколько граждан Молдовы голосует на выборах? Сколько избирательных участков открыто на территории страны и за рубежом? Все ли участки открылись вовремя? Как проходит голосование в условиях пандемии? Когда Центризбирком представит первые данные? Какова ситуация в разных регионах страны, в том числе в Бельцах, Комрате и Приднестровье? Как и где голосуют кандидаты на выборах? Какими полномочиями обладает президент Молдовы? Могут ли после выборов быть организованы протесты?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете в специальном выпуске, посвященном президентским выборам.

Наши гости - представители Центризбиркома, эксперты по конституционному праву и политологи.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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