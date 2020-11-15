Выборы президента Молдовы - заявления ЦИК и явка

Смотрите прямую трансляцию заявлений Центральной избирательной комиссии Молдовы о ходе выборов президента страны, и следите за тем, как меняется явка избирателей в течение дня.

Второй тур выборов президента Молдовы проходит 15 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00.

Какова явка избирателей, есть ли нарушения в ходе проведения голосования, в каких населенных пунктах на участки приходят активнее, рассказывают представители Центризбиркома республики. Брифинги ЦИК - в 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 и 22.00.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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