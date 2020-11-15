Майя Санду голосует на президентских выборах

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду выходили второй тур президентских выборов.
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Смотрите прямую трансляцию, как голосует кандидат на президентских выборах Майя Санду, прошедшая во второй тур.
Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду выходили второй тур президентских выборов.
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Смотрите в прямом эфире специальный выпуск радиостудии Sputnik Молдова, посвященный президентским выборам. Эксклюзивные заявления, какова явка избирателей, есть ли нарушения в период проведения голосования - все это вы узнаете в наших передачах.
Смотрите прямую трансляцию заявлений Центральной избирательной комиссии Молдовы о ходе выборов президента страны, и следите за тем, как меняется явка избирателей в течение дня.
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В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов главы государства. Корреспонденты Sputnik Молдова ведут прямую текстовую трансляцию самых главных событий, связанных с избирательным процессом.
Председатель молдавского парламента пришла на избирательный участок вместе со своим мужем. Гречаная отметила особую важность этого дня, потому что граждане страны выбирают главу государства.
Несколько "циничных случаев", по словам Марина Максиана, зарегистрировано в Молдове в преддверии старта голосования. Полиция ведет расследование.
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