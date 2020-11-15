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Игорь Додон голосует на президентских выборах

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)
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© Video : Facebook / Igor Dodon
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201115/32461650/igor-dodon-golosuet-na-prezidentskikh-vyborakh.html

Смотрите прямую трансляцию, как голосует на президентских выборах действующий глава государства Игорь Додон, прошедший во второй тур.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)


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