Игорь Додон голосует на президентских выборах

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.
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Смотрите прямую трансляцию, как голосует на президентских выборах действующий глава государства Игорь Додон, прошедший во второй тур.
Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.
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Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".
Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".
Правоохранительные органы отмечают, что обстановка в Варнице, где голосуют граждане, проживающие на левом берегу Днестра, спокойная.
Смотрите прямую трансляцию, как голосует кандидат на президентских выборах Майя Санду, прошедшая во второй тур.
В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов главы государства. Корреспонденты Sputnik Молдова ведут прямую текстовую трансляцию самых главных событий, связанных с избирательным процессом.
Генинспекторат полиции подвел предварительные итоги по зафиксированным нарушениям спустя несколько часов с момента открытия избирательных участков в стране.
Игорь Додон пришел на избирательный участок вместе со своей супругой Галиной. Он поделился своими ожиданиями от выборов.
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