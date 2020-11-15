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Результаты второго тура выборов президента Молдовы: итоги голосования

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Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Смотрите прямую трансляцию, как в Центризбиркоме страны идет подсчет голосов на выборах президента Молдовы.

Второй тур выборов президента Молдовы прошел 15 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
Ни один из кандидатов в первом туре выборов главы государства, состоявшемся 1 ноября, не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В ЦИК представляют данные, кого поддержали граждане страны.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)


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