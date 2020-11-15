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Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201115/32461903/vybory-prezidenta-moldovy-spetsvypusk-radiostudii-sputnik-moldova.html

В прямом эфире прошел специальный выпуск радиостудии Sputnik Молдова, посвященный президентским выборам. Интервью с представителями ЦИК, как проходит голосование за рубежом, и что говорят наблюдатели - все это вы узнаете в наших передачах.

Какова явка избирателей на участки к этому часу? Какие нарушения были зафиксированы в ходе проведения голосования? Как идет голосование за границей? Что граждане Молдовы ждут от президента страны? Что говорят наблюдатели о ходе голосования?

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
Ответы на эти вопросы, а также интервью с гражданами Молдовы, проживающими за границей - в специальном выпуске радиостудии Sputnik Молдова, посвященном президентским выборам.

Гости эфира - представитель Центризбиркома Молдовы, наблюдатели, эксперты и политологи.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)


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