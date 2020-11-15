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Видео: в полиции показали, какова ситуация в Варнице

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Выборы президента Молдовы: подробности (404)
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© Video : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201115/32467988/video-v-politsii-pokazali-kakova-situatsiya-v-varnitse.html

Правоохранительные органы отмечают, что обстановка в Варнице, где голосуют граждане, проживающие на левом берегу Днестра, спокойная.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы опубликовал видео из Варницы, на котором показана обстановка в этом населенном пункте во время второго тура выборов президента республики.

"Находимся в Варнице на посту №717. Ситуация спокойная. Пересечение свободное. Присутствуют комбатанты. Полиция следит за ситуацией", - рассказала представитель полиции за кадром.

Накануне в сети стали появляться сообщения о том, что группа жителей Молдовы собирается повторить действия двухнедельной давности в Варнице.

Голосование в Варнице
© Sputnik / Irina Leahova
У избирательных участков в Варнице уже оживленно

В полиции же корреспонденту Sputnik заявили, что они уже провели беседу с гражданами, которые в прошлый раз перекрывали трассу, и те пообещали, что в этот раз подобного не намерены делать.

По словам полицейского, они сказали, что будут вести себя спокойно, что их интересуют только возможные случаи массового подвоза и подкупа избирателей.

На избирательных участках в Варнице голосуют, в том числе и жители Приднестровья.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (404)

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