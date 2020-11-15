Ситуация в Варнице, где открыты участки для голосования приднестровцев

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Смотрите прямую трансляцию того, что происходит в Варнице, где открыты участки для голосования приднестровцев. Ситуация после полудня обострилась, на место стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов.
В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.
По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.
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