Ситуация в Варнице, где открыты участки для голосования приднестровцев

Смотрите прямую трансляцию того, что происходит в Варнице, где открыты участки для голосования приднестровцев. Ситуация после полудня обострилась, на место стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов.

В первом туре в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в этом населенном пункте.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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