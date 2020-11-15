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Майя Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Кандидат в президенты Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду, реализовала свое избирательное право во втором туре выборов президента.

Кандидат в президенты Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду проголосовала во втором туре выборов президента. 

"Сегодня я голосовала за изменения, за Молдову, в которой люди уверенно смотрят в будущее, за Молдову, которой бы мы все гордились", - сказала Санду журналистам на выходе из избирательного участка. 

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)


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