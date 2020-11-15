Видео - Голосование за границей во втором туре выборов президента Молдовы

Молдавская диаспора за рубежом продемонстрировала активность на голосовании во втором туре президентских выборов.

Длинная очередь сформировалась на одном из избирательных участков в Москве. Несмотря на это, все меры противоэпидемической безопасности соблюдались. В помещение запускали в защитных масках и перчатках, члены электорального бюро были еще и в защитных экранах.

Было многолюдно и в Париже, огромная очередь из голосующих наблюдалась также в Лондоне, Ницце, Бухаресте. Порядок обеспечивала местная полиция.

На одном из участков для голосования в Германии избиратели даже включили музыку.

Смотрите, как шел процесс голосования за границей - в нашем видео.

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