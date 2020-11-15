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Финал четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!"

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Тема:
Конкурс "Ты супер! - 2020" (11)
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Финал четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!"
Смотрите на нашем сайте трансляцию масштабного телевизионного музыкального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77423670&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32487612.jpg
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PT1S
2020-11-15T19:10Z

Смотрите на нашем сайте трансляцию масштабного телевизионного музыкального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей.

Узнайте первыми, справятся ли финалисты с эмоциями, а также, кто завоюет благосклонность публики и жюри и станет победителем.

Конкурс организует уже четвертый год подряд телеканал НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсанты сумели покорить огромную телевизионную аудиторию своим талантом. Также выдающиеся певческие способности ребят по достоинству оценили члены жюри. А это, конечно же, поможет ребятам, оставшимся без попечения родителей, приблизиться к своей мечте.

Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
© Sputnik
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой

Молдову в четвертом сезоне конкурса представляла Анастасия Лисовая. Наша юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.

Всего в новом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивают юные таланты лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой, исполнительница Елка.

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Тема:
Конкурс "Ты супер! - 2020" (11)

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