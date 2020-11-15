Финальный рубеж: как прошел второй тур выборов президента в Молдове

Избирательные участки были доступны с 7.00 до 21.00. Во втором туре граждане выбирали между двумя кандидатами.

Президентские выборы в Молдове прошли 15 ноября. Во втором туре голосования главная борьба развернулась между двумя лидерами первого тура - действующим президентом страны Игорем Додоном и кандидатом от PAS Майей Санду.

Всего были организованы более 2100 избирательных участков в республике и за рубежом. Все они открылись в 7.00 (за границей - по местному времени).

Во многих местах выстраивались очереди для голосования. В этом году везде предусмотрели усиленные меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Всем избирателям предлагали маски, дезинфектанты и другие защитные средства.

За электоральным процессом следили порядка 2400 местных и международных наблюдателей.

Не обошлось без различных инцидентов, в селе Варница группы людей неоднократно перекрывали автодороги. Для разрешения ситуации был привлечен спецназ.

После этих происшествий в Центральной избирательной комиссии осудили действия нарушителей.

По предварительным данным, на территории страны проголосовали порядка 1 400 000 избирателей. За рубежом правом голоса воспользовались более 240 тысяч избирателей.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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