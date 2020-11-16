Итоги президентских выборов в Молдове - вердикт наблюдателей

Смотрите на Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему "Выборы президента Республики Молдова, второй тур, итоги - мнение наблюдателей".

В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ рассказали о выводах своей миссии в ходе избирательного процесса, который проходил в воскресенье, 15 ноября, когда в Молдове шел второй тур президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия представила предварительные данные после обработки 100 процентов протоколов. Всего проголосовал 1 650 131 избиратель. Явка составила 52,78%. Майя Санду набрала 943 486 голосов - 57,72%, Игорь Додон - 42,28%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova