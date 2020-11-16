Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ

Смотрите в прямом эфире итоговую пресс-конференцию миссии наблюдателей от СНГ, следивших за президентскими выборами в Молдове.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%.

В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%.

Наблюдатели от СНГ, которые следили за процессом голосования, расскажут о том, как проходили выборы, были ли выявлены какие-либо нарушения, и соответствовала ли организация всем необходимым нормам.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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