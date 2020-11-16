Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%.
Наблюдатели от СНГ, которые следили за процессом голосования, расскажут о том, как проходили выборы, были ли выявлены какие-либо нарушения, и соответствовала ли организация всем необходимым нормам.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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