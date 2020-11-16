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Видео - Силовики провели задержания на несанкционированных акциях в Минске

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Sputnik Молдова
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Белорусские стражи порядка в воскресенье на несанкционированных акциях белорусской оппозиции в Минске действовали жестко.

В этот раз протестующие собрались для проведения своих акций у станции метро "Пушкинская", в сквере имени Притыцкого и на проспекте Пушкина. К этим местам также были стянуты многочисленные отряды сотрудников силовых ведомств. На кадрах можно увидеть, как белорусские силовики разгоняют протестующих и уводят задержанных в автозаки. Против митингующих также применялись светошумовые гранаты.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Кроме того, сотни людей собрались на так называемой "площади перемен" - одном их дворов на улице Червякова в Минске, где в четверг был избит сторонник белорусской оппозиции Роман Бондаренко, который впоследствии скончался в больнице. Известно, что мужчина вступил в конфликт с неизвестными, пытавшимися снять бело-красно-белые ленточки с забора. Бонраренко попытался им помешать.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что белорусская милиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.

Правозащитные организации сообщают о сотнях задержанных, белорусская милиция пока не предоставляет данных об их количестве.

Протестные акции проходят в Минске с 9 августа, после того, как стали известны результаты выборов президента страны, на которых, по данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская - 10,1%. Участники акций не согласны с официальными результатами голосования. Светлана Тихановская с середины августа находится в Литве, откуда продолжает вести оппозиционную деятельность.

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