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Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам

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© Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201116/32522903/nagornyy-karabakh-kak-russia-pomogaet-bezhentsam.html

Москва взяла на себя часть задач по решению гуманитарного кризиса в непризнанной республике, переживающей постконфликтный период.

Российские миротворцы уже разместились в НКР и приступили к работе. Вскоре к военным присоединятся специалисты-спасатели из РФ.

Командующий российскими миротворцами о текущей ситуации в Нагорном Карабахе.
© Video : Министерство обороны Российской Федерации
Видео - Командующий российскими миротворцами - о текущей ситуации в Нагорном Карабахе

Оперативная группа МЧС России прибыла в столицу непризнанной НКР Степанакерт для оказания помощи местному населению.

В ее состав группы вошли 30 человек: представители центрального аппарата ведомства, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь.

На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.

Как Россия помогает жителям НКР – смотрите в нашем видео.

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