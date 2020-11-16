Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.

Москва взяла на себя часть задач по решению гуманитарного кризиса в непризнанной республике, переживающей постконфликтный период.

Российские миротворцы уже разместились в НКР и приступили к работе. Вскоре к военным присоединятся специалисты-спасатели из РФ.

Оперативная группа МЧС России прибыла в столицу непризнанной НКР Степанакерт для оказания помощи местному населению.

В ее состав группы вошли 30 человек: представители центрального аппарата ведомства, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь.

На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.

Как Россия помогает жителям НКР – смотрите в нашем видео.

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