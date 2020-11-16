Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.

Российские миротворцы уже разместились в НКР и приступили к работе. Вскоре к военным присоединятся специалисты-спасатели из РФ.
Оперативная группа МЧС России прибыла в столицу непризнанной НКР Степанакерт для оказания помощи местному населению.
В ее состав группы вошли 30 человек: представители центрального аппарата ведомства, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь.
На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.
Как Россия помогает жителям НКР – смотрите в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>