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Протесты против пандемии: как мир справляется с новой волной - видео

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Sputnik Молдова
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"Осеннее нашествие" коронавируса захлестнуло весь мир, принеся с собой новые противоэпидемические меры, а, следовательно, и новые протесты против запретов.

Во французском Версале прошла демонстрация против ограничений на проведение религиозных служб. Протестующие скандировали: "Мы хотим на мессу!" Однако правительство вынуждено было ввести запрет в том числе и на собрания в храмах.

Пустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
© Sputnik / Dominique Boutin
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В последние дни ситуация с COVID-19 во Франции немного улучшилась. Тем не менее в реанимационные отделения из-за вируса ежедневно поступают около ста человек, поэтому ограничения на собрания власти пока не снимают.

В Италии также протестуют из-за запретов, связанных с пандемией. На митинг против мер правительства в Риме собрались около трехсот человек.

"У всех этих людей, которые находятся на площади, нет денег дожить до конца месяца. Они не могут платить за аренду. Но, прежде всего, они не могут даже прокормить свои семьи", - рассказывает один из протестующих.

Не обошлось в Риме и без столкновений с полицией.

А в Нью-Йорке из-за ограничений пока что просто грустят. Комендантский час ввели в городе недавно. Власти надеются, что эти меры помогут справиться с новым всплеском заражений. Бары и рестораны, в которых продают алкоголь, должны быть закрыты после 22:00.

"В Нью-Йорке много иммигрантов, большинство из нас работает в ресторанах. И это сказывается на кармане, потому что у мигрантов нет льгот, как у других. Мы - те, кто страдает больше всего", - жалуется одна из сотрудниц заведения.

Но мир уже закалился в первую волну коронавируса, привык к новым реалиям и продемонстрировал способности к солидарности.

Какие сложности принесла новая волна и как с новыми вызовами справляются в разных странах - смотрите на нашем видео.

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