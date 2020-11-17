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Cборная Молдовы по футболу вылетела на последний матч Лиги наций

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© Video : Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/11/32533086.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201117/32533282/sbornaya-moldovy-po-futbolu-vyletela-na-posledniy-match-ligi-natsiy.html

Игра может что-то изменить для наших ребят в турнирной таблице 3-й группы Дивизиона С лишь в том случае, если они обыграют непосредственного соперника.

Пока национальная команды Молдовы занимает последнюю строчку с 1 очком, косовары имеют на одно больше.

Матч Молдова Греция.
© REUTERS / STRINGER
Лига Наций: Молдова уступила грекам и дома

Тренер Энгин Фират повез с собой 23 игроков, перед которыми поставлена задача отделаться от статуса аутсайдеров.

За первое место в группе поборются Словения и Греция - тоже "лицом к лицу".

"Битва за предпоследнюю позицию" между Косово и Молдовой состоится в среду, 18 ноября, начиная с 21 часа 45 минут.

Кадры отлета нашей сборной из Кишиневского международного аэропорта и их прибытия в Приштину - в видео, предоставленном Молдавской федерацией футбола.

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