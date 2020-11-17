Cборная Молдовы по футболу вылетела на последний матч Лиги наций

Игра может что-то изменить для наших ребят в турнирной таблице 3-й группы Дивизиона С лишь в том случае, если они обыграют непосредственного соперника.

Пока национальная команды Молдовы занимает последнюю строчку с 1 очком, косовары имеют на одно больше.

Тренер Энгин Фират повез с собой 23 игроков, перед которыми поставлена задача отделаться от статуса аутсайдеров.

За первое место в группе поборются Словения и Греция - тоже "лицом к лицу".

"Битва за предпоследнюю позицию" между Косово и Молдовой состоится в среду, 18 ноября, начиная с 21 часа 45 минут.

Кадры отлета нашей сборной из Кишиневского международного аэропорта и их прибытия в Приштину - в видео, предоставленном Молдавской федерацией футбола.

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