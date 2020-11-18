Видео - Дом из саманных кирпичей: как возрождают традиции

В селе Дышкова Оргеевского района возобновилось производство саманных кирпичей, которые используются для строительства глиняных домов. Это старинная технология, от которой отказались несколько десятилетий назад.

По просьбе жителя другого села, который хотел построить дом из саманных кирпичей, отличающихся экологичностью и хорошими теплоизоляционными качествами, мужчины из Дышкова в буквальном смысле вошли в глину.

Кадры этого видео действительно редкие. Если бы мы сами не снимали их летом 2020 года, то можно было бы подумать, что это сцены из какого-то фильма.

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