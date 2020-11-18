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Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор

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© Ruptly / RT / AZTV
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201118/32552074/karabakh-rossiyskie-mirotvortsy-razminirovali-lachinskiy-koridor.html

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта - столицы непризнанной НКР. Они также оборудовали наблюдательный пункт вблизи города Шуши.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Турецкие военные, граница с Сирией.
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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По его словам, "Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта, протяженностью 28 километров. С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта".

Это позволило открыть движение по трассе. Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в непризнанную НКР начнут возвращаться беженцы.

Всего в регионе размещено 23 российских миротворческих поста.

В северной зоне ответственности выставлено 11 КПП, в южной – 12.

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