Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, "Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта, протяженностью 28 километров. С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта".
Это позволило открыть движение по трассе. Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в непризнанную НКР начнут возвращаться беженцы.
Всего в регионе размещено 23 российских миротворческих поста.
В северной зоне ответственности выставлено 11 КПП, в южной – 12.
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