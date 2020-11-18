Видео - Что Майк Помпео обсуждал на переговорах с руководством Грузии?

В Грузию с официальным визитом приехал госсекретарь США. Дипломат провел встречи с президентом и премьер-министром страны, а также со своим коллегой из грузинского МИД и Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Как сообщается, во время встречи Майка Помпео и главой правительства Георгием Гахарией обсуждалась поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Грузии и укрепление демократических институтов в стране.

"Мы сделаем все для поддержки процесса демократизации вашей страны, укрепления институтов, что является важным для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой дискуссии и демократии", – заявил гость.

На переговорах не обошли вниманием и тему коронавируса, которая волнует сейчас весь мир. Также в числе обсуждаемых проблем было углубление сотрудничества в области обороны, торговли, образования и культурного обмена. Несмотря на обилие общих тем для обсуждения, основной все же была тема военного сотрудничества, и даже сам грузинский премьер высказался за усиление присутствия США в регионе.

"У нас есть прекрасная возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, экономической и демократической консолидации. Хочу заверить вас, что мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для расширения представительства Соединенных Штатов в этом регионе", – заявил Гахария.

Наибольший интерес для прессы представлял вопрос, обсуждалась ли во время двусторонний встреч региональная проблематика – прекращение огня между Азербайджаном и Арменией и ввод в Карабах российских миротворцев.

А главное – возможность размещения в Грузии американской военной базы. Однако никаких официальных сообщений о том, рассматривалась ли эта тема во время встреч Помпео с руководством Грузии не было, большинство встреч прошли за закрытыми дверями.

Визит госсекретаря США прошел на фоне неспокойной политической обстановки в самой Грузии. В стране с начала ноября не утихают митинги сил, недовольных результатами парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Однако в дни пребывания Помпео в стране оппозиция Грузии решила провести "безмолвную" акцию протеста, которая, по их мнению, сможет показать американскому гостю их недовольство послевыборной ситуацией в стране.

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