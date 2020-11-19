Видео - Волна протестов против локдауна накрыла Европу

В центре Берлина прошли многотысячные акции против принятых в стране мер для борьбы с коронавирусом.

Участники акции собрались у Бранденбургских ворот: протестующие отказались надевать маски. Правоохранители подготовилась к такому развитию событий, заранее установив металлические ограждения и перегородили улицу автобусами.

Толпа, собравшаяся на площади, скандировала "Позор!", "Мы народ!" и "Долой тиранию!". Многие принесли с собой самодельные плакаты, призывающие к отмене ограничительных мер против коронавируса.

Позже мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. После того, как полицейские попытались оттеснить манифестантов, некоторые из них оказали сопротивление: в служителей правопорядка полетели петарды и бутылки.Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Более 300 человек были задержаны.

Вопреки протестам, парламент страны принял поправки в закон об инфекционной защите населения. Они расширяют полномочия федерального министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Как отмечают противники закона, он нарушает их гражданские права.

Германия - не единственная страна Европы, где проходят акции протеста против ограничений и карантина. Правительственными мерами недовольны во Франции, Испании, Италии, Чехии и Словакии. Тем временем количество выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.

Что происходило в Берлине во время "ковидного бунта" - в нашем видео.

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