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Видео - Волна протестов против локдауна накрыла Европу

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (37)
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Sputnik Молдова
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В центре Берлина прошли многотысячные акции против принятых в стране мер для борьбы с коронавирусом.

Участники акции собрались у Бранденбургских ворот: протестующие отказались надевать маски. Правоохранители подготовилась к такому развитию событий, заранее установив металлические ограждения и перегородили улицу автобусами.

Толпа, собравшаяся на площади, скандировала "Позор!", "Мы народ!" и "Долой тиранию!". Многие принесли с собой самодельные плакаты, призывающие к отмене ограничительных мер против коронавируса.

Позже мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. После того, как полицейские попытались оттеснить манифестантов, некоторые из них оказали сопротивление: в служителей правопорядка полетели петарды и бутылки.Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Более 300 человек были задержаны.

Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия. Утром 22 октября в стране ввели локдаун, в рамках которого для посетителей закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
© AP Photo / Petr David Josek
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Вопреки протестам, парламент страны принял поправки в закон об инфекционной защите населения. Они расширяют полномочия федерального министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Как отмечают противники закона,  он нарушает их гражданские права.

Германия - не единственная страна Европы, где проходят акции протеста против ограничений и карантина. Правительственными мерами недовольны во Франции, Испании, Италии, Чехии и Словакии. Тем временем количество выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.

Что происходило в Берлине во время "ковидного бунта" - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (37)


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Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия. Утром 22 октября в стране ввели локдаун, в рамках которого для посетителей закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
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