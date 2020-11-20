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Видео: Нюрнбергский процесс начался 75 лет назад – суд, изменивший мир

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201120/32576831/nyurnbergskiy-protsess-nachalsya-75-let-nazad-sud-izmenivshiy-mir-video.html

Нюрнбергский процесс длился около 11 месяцев, начавшись 20 ноября 1945 года. Этот процесс стал уникальным в истории правосудия: на скамье подсудимых впервые оказались первые лица государства, обвиняемые в геноциде и военных преступлениях. Смотрите видео.

Идею подвергнуть нацистов международному трибуналу выдвинул Советский Союз. Нюрнберг был выбран неслучайно: город практически не пострадал в годы войны, а сам Дворец юстиций, где проходили заседания, под землей соединялся с тюрьмой, где содержали обвиняемых.

Гласность и открытость стали одними из основных принципов на суде.

Нюрнберг
© Sputnik
РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе
Нюрнбергский процесс проходил крайне напряженно ввиду обвинений, выдвинутых против нацистов.

Жуткие кадры, снятые фронтовыми кинооператорами, развеяли сомнения у суда, но под трибунал подвели всего 24 человека. В последующие годы Нюрнбергский трибунал провел еще 12 судов. С Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права. Его принципы подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года.

В четверг было объявлено о запуске мультимедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", созданного к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

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