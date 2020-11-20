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Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

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© Ruptly / RT / Минобороны РФ
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201120/32583774/pod-prismotrom-russia-kak-nagornyy-karabakh-vozvraschaetsya-k-mirnoy-zhizni-video.html

В Степанакерте, столице региона, уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские.

В регион под охраной российского миротворческого контингента постепенно возвращаются беженцы.

"На территорию Армении массово прибывает население из Кельбаджарского района, в то же время идет возвращение беженцев в Нагорный Карабах. С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось более 3000 человек - 3054", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

В Степанакерте больше нет перебоев с поставками продовольствия, восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение.

На помощь прибыли также и сотрудники МЧС России, которые займутся ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры.

Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
© Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам

Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Они следят за соблюдением режима прекращения огня, продолжают разминирование дорог, обеспечивают безопасность на транспорте, сопровождая колонны с возвращающимися в регион беженцами. Люди благодарны российским миротворцам.

"А как бы мы здесь оказались? Мы бы сюда вообще не вернулись. Только рядом с ними мы можем чувствовать себя в безопасности какой-то", - рассказывает жительница Степанакерта.

Подробнее о том, как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха, смотрите в нашем видео.

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