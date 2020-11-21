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Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (54)
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Москва также обсуждает с Будапештом производство российского препарата, под это партнеры готовят производственную площадку.

Венгерские специалисты проведут лабораторные и клинические испытания вакцины, после чего дадут заключение о ее использовании и лицензировании. “Спутник V” - первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали в российском Центре имени Гамалеи.

О прибытии в страну партии российской вакцины рассказал в Facebook Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Образец вакцины, произведенной в России, прибыл в Будапешт. Теперь очередь венгерских профессионалов, они приступят к исследованию, чтобы принять обоснованное решение", – написал он.

Венгрия стала первой из европейских стран, куда была доставлена российская вакцина.

За неделю до этого, после переговоров Петера Сийярто с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, стало известно, что Россия также обсуждает производство в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в этой стране готовится производственная площадка.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции
РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Швейцарии отметили преимущества "сухой" вакцины от коронавируса "Спутник V"

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства.

Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний в России показал эффективность применения вакцины на уровне 92%.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (54)

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