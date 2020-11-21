Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала

Президент России принял участие в видеоконференции международного форума, приуроченного к 75-й годовщине начала исторического процесса над нацизмом.

В своем обращении российский лидер заявил, что выводы трибунала актуальны и сегодня.

“Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны”, - отметил Владимир Путин.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Перед международным трибуналом предстали 24 обвиняемых, которые входили в состав высшего руководства нацистской Германии.

Преступления нацистов и их пособников не имеют срока давности, а попытки их реабилитации и героизации бессовестны, заявил глава государства.

Он, в частности, отметил, что "у советского народа, принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора и прошедшего величайший жертвенный путь к Победе, был к нацистам свой, высший счет".

"Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идет в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан – стариков, женщин, детей – нацистами и их пособниками. Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом", – сказал Путин.

Месяц назад инстанция впервые в российском судопроизводстве признала геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине.

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