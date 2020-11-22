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Видео - Розовое чудо: стая фламинго отдыхает на воде по пути на юг

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© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201122/32533416/video-rozovoe-chudo-sotni-flamingo-otdykhayut-na-vode-po-puti-na-yug.html

Долгий перелет, который проделывают эти редкой красоты птицы, невозможен без перерывов на отдых. Свой "привал" розовые красавцы решили провести на озере Караколь в Казахстане.

Специалисты по дикой природе утверждают, что стая летит на зимовку в Хазарский заповедник, он расположен на территории Туркменистана и Ирана.

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© Ruptly
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Занесенные в Красную книгу экзотические птицы по пути на юг остановились в Казахстане, на крупном озере Караколь, площадь поверхности которого составляет почти два квадратных километра. Водоем охраняют природоохранные инспекторы.

Стая, в которой насчитали около полутора тысячи особей, на фоне голубой воды являет собой впечатляющую картину. "Розовый остров" находится в постоянном движении и время от времени меняет размеры и конфигурацию.

С приходом холодов фламинго продолжат путь, но пока дают нам возможность полюбоваться собой – что мы с удовольствием и делаем. Присоединяйтесь!

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