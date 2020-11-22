Видео - Розовое чудо: стая фламинго отдыхает на воде по пути на юг

Долгий перелет, который проделывают эти редкой красоты птицы, невозможен без перерывов на отдых. Свой "привал" розовые красавцы решили провести на озере Караколь в Казахстане.

Специалисты по дикой природе утверждают, что стая летит на зимовку в Хазарский заповедник, он расположен на территории Туркменистана и Ирана.

Занесенные в Красную книгу экзотические птицы по пути на юг остановились в Казахстане, на крупном озере Караколь, площадь поверхности которого составляет почти два квадратных километра. Водоем охраняют природоохранные инспекторы.

Стая, в которой насчитали около полутора тысячи особей, на фоне голубой воды являет собой впечатляющую картину. "Розовый остров" находится в постоянном движении и время от времени меняет размеры и конфигурацию.

С приходом холодов фламинго продолжат путь, но пока дают нам возможность полюбоваться собой – что мы с удовольствием и делаем. Присоединяйтесь!

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