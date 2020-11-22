Зима близко: как не стать жертвой "дня жестянщика" - видео

Опытные инструкторы объяснили автолюбителям, как подготовиться к зиме, и что крепко помнить при езде по заледеневшим или заснеженным дорогам.

"Зимняя резина" - условие перовое! Обязательное, но - как показывает практика - недостаточное.

Летние навыки вождения следует "положить на верхнюю полку" и вспомнить, или освоить, ряд абсолютно необходимых вещей.

Специалисты советуют: "Видите снег, лед – заранее замедлите движение".

В случае, когда, все-таки, авто пошло юзом, надо знать, как с этим справиться.

"Если человек потренируется уходить в занос и справляться с ним, вероятность того, что он справится с неприятностями на реальной дороге, в разы возрастает. Но надо тренировать не маневры и трюки, но и умение видеть дорогу, воспринимать ее, правильно анализировать", - отмечает инструктор по контраварийной подготовке.

Корреспонденту Sputnik Белоруссия наглядно показали, как нужно справляться с внезапными трудностями на дороге.

Смотрите видео, любезно предоставленное нам коллегами из Минска.

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