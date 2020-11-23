Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Россия не спешит, поскольку ждет, когда в США закончится политическое противостояние и будет объявлен легитимный итог.

Российский лидер объяснил, почему нетолропится с поздравлениями. Он призвал не искать в этом какой-либо скрытый смысл.

"Здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - уточнил Путин.

Президент также заверил, что руководство России с уважением относится и к нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу, и к кандидату Джо Байдену. Путин также заявил о готовности работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.

"Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", - заявил российский президент.

По словам Путина, в этом нет ничего, что могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения отношений, тем не менее итоги этих выборов должны быть подведены правовым способом.

Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США.

Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону.

Подробности - в нашем видео.

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