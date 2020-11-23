Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Российский лидер объяснил, почему нетолропится с поздравлениями. Он призвал не искать в этом какой-либо скрытый смысл.
"Здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - уточнил Путин.
Президент также заверил, что руководство России с уважением относится и к нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу, и к кандидату Джо Байдену. Путин также заявил о готовности работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.
"Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", - заявил российский президент.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США.
Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону.
Подробности - в нашем видео.
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