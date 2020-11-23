Видео: сообщение о бомбе в Буюканcком суде - на месте работают специалисты

На месте происшествия неспокойно. К зданию судебной инстанции приехали оперативники и специалисты по разминированию.

В понедельник правоохранителям поступило сообщение, что в здании суда сектора Буюкань якобы заложена бомба.

Как уточнили в полиции, сообщение направили в Единую службу спасения "112" в 14.49.

Сигнал отрабатывают специалисты. Также предпринимаются меры для того, чтобы установить личность человека, который сообщил о минировании.

"На место происшествия отправились все специализированные службы - батальон быстрого реагирования департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюканы, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh", - уточнили в инспекторате полиции.

Эвакуированы все работники и граждане, находившиеся внутри здания.

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