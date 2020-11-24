Видео - Чем может обернуться для США выход из Договора по открытому небу

Подписанный в 1992 году и вступивший в силу спустя 10 лет, Договор по открытому небу (ДОН) был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны.

Поскольку ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, российское внешнеполитическое ведомство предупредило: Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Главный аргумент - разведданные, получаемые союзниками США, которые являются частью договора, могут использоваться американской стороной.

Госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что США после выхода из договора будут лучше защищены. А вот сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, выступил против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".

Американская сторона объяснила выход из ДОН тем, что Россия "грубо нарушала его годами". В Москве эти обвинения отрицают, отмечая, что США сами не раз нарушали договор.

В Европе решение Вашингтона вызвало сожаление. МИД Франции подчеркнул, что Штаты не предоставили доказательств нарушений соглашения российской стороной. Испания, Бельгия, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция подписали совместное заявление, в котором говорится, что ДОН остается "функционирующим и полезным".

"Мы понимаем, что были трудности, связанные с соблюдением положений со стороны России. Однако это, на наш взгляд, не повод выходить из договора", — заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Определенные надежды на то, что Штаты вернутся в ДОН, связывают с Джо Байденом, который вот-вот займет президентское кресло. Однако пока вопрос остается открытым. Подробнее о развитии событий и их подоплеке - в нашем видео.

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