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Видео - Чем может обернуться для США выход из Договора по открытому небу

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© Video : Ruptly / USTV Pool / twitter.com/WHNSC
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/17/32617494.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201124/32617524/video-chem-mozhet-obernutsya-dlya-usa-vykhod-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Вашингтон 22 ноября завершил формальную процедуру отказа от соглашения, сославшись на нарушения со стороны России.

Подписанный в 1992 году и вступивший в силу спустя 10 лет, Договор по открытому небу (ДОН) был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. 

 Поскольку ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, российское внешнеполитическое ведомство предупредило: Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Главный аргумент - разведданные, получаемые союзниками США, которые являются частью договора, могут использоваться американской стороной.

Ту-214ОН (Открытое небо), созданный для облета стран-участниц подписавших Договор.
© Sputnik / Максим Богодвид
Комментарий МИД России в связи с выходом США из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что США после выхода из договора будут лучше защищены. А вот сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, выступил против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".

 Американская сторона объяснила выход из ДОН тем, что Россия "грубо нарушала его годами". В Москве эти обвинения отрицают, отмечая, что США сами не раз нарушали договор. 

В Европе решение Вашингтона вызвало сожаление. МИД Франции подчеркнул, что Штаты не предоставили доказательств нарушений соглашения российской стороной. Испания, Бельгия, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция подписали совместное заявление, в котором говорится, что ДОН остается "функционирующим и полезным". 

"Мы понимаем, что были трудности, связанные с соблюдением положений со стороны России. Однако это, на наш взгляд, не повод выходить из договора", — заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Определенные надежды на то, что Штаты вернутся в ДОН, связывают с Джо Байденом, который вот-вот займет президентское кресло. Однако пока вопрос остается открытым. Подробнее о развитии событий и их подоплеке - в нашем видео.

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