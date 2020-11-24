Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают. Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

В непризнанную Нагорно-Карабахскую республику отправились российские военные инженеры и саперы.

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Специалисты из России будут обследовать местность, где шли боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам администрации НКР.

То есть саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев, но на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.

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