Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.

В непризнанную Нагорно-Карабахскую республику отправились российские военные инженеры и саперы.
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
Специалисты из России будут обследовать местность, где шли боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам администрации НКР.
То есть саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.
По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев, но на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.
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