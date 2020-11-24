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Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе

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© Ruptly / Минобороны России
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Sputnik Молдова
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Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают. Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

В непризнанную Нагорно-Карабахскую республику отправились российские военные инженеры и саперы.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
© Sputnik / Iliya Pitalev
Рейтинг миротворческой операции в Нагорном Карабахе

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Специалисты из России будут обследовать местность, где шли боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам администрации НКР.

То есть саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев, но на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.

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