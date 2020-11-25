Видео - Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре

По трассе, которая является главной транспортной артерией, соединяющей Армению и непризнанную НКР, уже открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

Подразделения российских миротворческих сил в непризнанной Нагорно-Карабахской республике контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня. Военные круглосуточно следят за обстановкой на 23 наблюдательных постах: 12 в зоне ответственности "Юг", 11 в зоне ответственности "Север", размещенных у линии соприкосновения в НКР.

Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору, который был полностью разминирован, как и участок дороги до Степанакерта. Дорога также была очищена от взрывоопасных предметов и разбитой техники. По трассе, которая является главной транспортной артерией, соединяющей Армению и непризнанную НКР, уже открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги уже полностью безопасно.

Трасса какое-то время будет единственной, связывающей Карабах и Армению. По ней под охраной российских военных в свои дома уже вернулись более 11 тысяч беженцев.

Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни. Саперы постепенно разминируют территории, пострадавшие от боевых действий. Инженерные подразделения расчищают дороги, помогают налаживать транспортное движение в регионе, а также восстанавливают водо-, энерго- и теплоснабжение жилых районов.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о полном прекращении огня. Как следует из документа, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях, а также обмениваются пленными и телами погибших.

Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Линия соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, переходит под контроль российских миротворцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova