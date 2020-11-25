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Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого

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© Video : Ruptly / www.c7f.navy.mil
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201125/32643139/russian-moryaki-ostanovili-amerikan-vtorzhenie-provokatsiya-v-zalive-petra-velikogo.html

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" воспрепятствовал проникновению эсминца ВМС США “Джон Маккейн” в российские территориальные воды.

Американское судно углубилось за линию морской границы в заливе Петра Великого на 2 километра.

Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов в походе.
© Sputnik / В. Немировский
"Адмирал Виноградов" предотвратил нарушение границы России американским эсминцем

Экипаж “Адмирала Виноградова” немедленно отправил эсминцу предупреждение, что примет меры в случае, если “Джон Маккейн” немедленно не покинет территорию России, после чего взял курс на таран.

Оценив серьезность обстановки, американский эсминец поспешил выйти в нейтральные воды.

Сразу после инцидента командование 7-го флота ВМС США попыталось объяснить цель нахождения и бегство своего судна.

Что делал эсминец “Джон Маккейн” в российской акватории, как командование оправдало действия команды своего судна и к чему могут привести подобные провокации – смотрите в нашем видео.

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