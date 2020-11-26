Анатолий Усатый о том, возможно ли в Молдове экономическое чудо

Глава Минэкономики расскажет, как удается молдавским властям справляться с кризисом, возникшим на фоне пандемии.

Молдова сталкивается с большими экономическими трудностями из-за распространения коронавируса, такие же проблемы, впрочем, ощущает на себе весь мир. Но власти нашей страны не сдаются, принимая самые разные меры по преодолению возникших вызовов.

О том, как нам удается держать на плаву нашу экономику, а также об экономических перспективах нашей страны речь идет в сегодняшнем выпуске программы "ЭКСПЕРТИЗА" с министром экономики и инфраструктуры Республики Молдова Анатолием Усатым.

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