Видео - Памяти Диего Марадоны

Легендарный "пороховой бочонок" скончался вечером 25 ноября в возрасте 60 лет после остановки сердца. По всей Аргентине в день смерти экс-капитана сборной страны и одного из лучших футболистов XX века прошли масштабные акции в его честь.

Весь день фанаты выходили на улицы, чтобы почтить память своего кумира, неся в руках цветы, свечи и футболки с его именем.

В Аргентине был объявлен трехдневный траур. Церемония прощания, проводившаяся в четверг, растянулась на весь день, чтобы отдать дань памяти легенде смогли все желающие.

В Неаполе, где Марадона много лет играл за местный "Наполи", который благодаря его вкладу дважды смог стать чемпионом Италии и выиграть Кубок УЕФА, сотни людей собрались возле дома с граффити с изображением Марадоны и устроили фаер-шоу в честь любимого футболиста.

Кроме того, мэр города под Везувием Луиджи де Маджистрис уже заявил, что домашний стадион клуба "Наполи" будет переименован в честь Марадоны.

Марадона не просто великий мастер. Несмотря на то, что он уже много лет не играет, его влияние на развитие футбола по всему миру ощутимо до сих пор.

Для многих ныне знаменитых и юных футболистов он был и остается примером яркой жизни в спорте.

И, несмотря на то, что и в его жизни было много ошибок, любят и ценят его не за это.

"Неважно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней", - говорят его многочисленные фанаты.

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