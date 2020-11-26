Видео - США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма

Военные стреляли из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии, после чего сразу же отправили обратно.

В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных. По данным издания Forbes, однодневная миссия со стрельбой в Румынии стала также демонстрацией "восстановления огневой мощи" американской армии, "посланием для Москвы" для российской группировки войск в Крыму.

Но в Москве с этой формулировкой не согласны. Эксперты считают, что ни о каком сюрпризе речи не идет: переброска военной техники всегда отслеживается. К тому же в Черноморском регионе у России есть станция радиотехнической разведки.

"Неприцельно обстреляли Черное море, и улетели обратно, в Германию. Причем дальность реактивных снарядов High Mobility Artillery Rocket System – от 30 до 300 км, а побережье российского Крыма находится в 400 км. Гарантированный недолет – 100 км. Кому угрожают круги на воде?", - задается вопросом военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

К тому же сама система HIMARS, созданная в 1990-х, на сегодняшний день уже далеко не образец высоких технологий. Прошедшие маневры – не что иное, как игра на публику, очередная провокация американских военных, которая по факту несет угрозу не России, а самим США и их союзникам, о чем уже не раз предупреждала российская сторона.

Мнения экспертов о том, чем вызваны и к чему могут привести подобные провокации – смотрите в нашем видео.

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