Видео - Кишинев погрузился в густой туман

Госгидрометеослужба Молдовы объявила 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге страны "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

В "молоко" погрузилась и столица Молдовы. Видимость на дорогах существенно снизилась, это не могло не сказаться на и без того затрудненном движении транспорта в городе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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