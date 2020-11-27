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Видео - Кишинев погрузился в густой туман

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Тема:
События Кишинева (114)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201127/32665757/Video-chisinau-pogruzilsya-v-gustoy-tuman.html

Госгидрометеослужба Молдовы объявила 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге страны "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Irina Karuss
"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики
В "молоко" погрузилась и столица Молдовы. Видимость на дорогах существенно снизилась, это не могло не сказаться на и без того затрудненном движении транспорта в городе. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
События Кишинева (114)


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