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Нам есть, чем защищать себя: Лавров подвел итоги встречи с Лукашенко

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Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал свой диалог с президентом Белоруссии.

В ходе переговоров собеседники обратили внимание на многочисленные попытки повлиять извне на внутренние процессы в России и Белоруссии, а также отметили, что лидеры стран Запада даже не маскируют эти поползновения.

Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", – отметил Лавров.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение и дальше укреплять отношения между Россией и Белоруссией, в том числе в рамках Союзного государства. Именно оно позволяет сообща противостоять любому внешнему влиянию и противодействию извне.

"Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, у нас есть, чем защищать себя, как отстоять независимость. И это общая позиция наших президентов и наших правительств", – подчеркнул Лавров.

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