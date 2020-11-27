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Видео: главы ряда населенных пунктов протестовали в Кишиневе

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Sputnik Молдова
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Мэры нескольких молдавских городов и коммун пришли в пятницу к Министерству финансов. Они выразили недовольство ограничениями по сбору местных налогов.

Респектабельные провинциальные чиновники отдали предпочтение варианту "тихого протеста". Съехавшись с столицу, они выстроились в пятницу с плакатами перед зданием Министерства финансов. Посыл был таким: "Мы против ограничений по сбору местных налогов, которые предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год".

Протест примаров у здания Минфина, Кишинев
© Sputnik / Cătălina Cernei
Минфин отреагировал на протест примаров: мы действуем по закону

Участники акции уверены, что эта инициатива помешает пополнению местные бюджеты и дальнейшему развитию населенных пунктов. 

"Мы считаем это нагрузкой. Это не что иное, как намерение прямо или косвенно защитить большие компании и крупных магнатов в Молдове", - заявил примар города Единец Константин Кожокарь. 

Через некоторое время к протестующим вышел госсекретарь Минфина Дорел Норок. Он попытался убедить собравшихся в том, что инициатива правительства на самом деле хорошая. 

"Мы проанализировали все местные налоги, которые есть в Молдове, большинство из них. Установили ограничения на предельно максимальном уровне, чтобы не повлиять на доходы местных властей", - полагает Норок. 

Далее представитель министерства пригласил протестующих войти в здание и там продолжить беседу, но примары решили отказаться и продолжили свой протест уже перед правительством. 

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