Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики возвращаются к мирной жизни. В этом им помогают российские миротворцы и специалисты МЧС России.
Инженерные войска участвуют в расчистке дорог и восстановлении транспортного движения, саперы продолжают заниматься разминированием бывшей зоны боевых действий и очисткой территории от взрывоопасных предметов.
А спасатели доставляют в регион специальную технику, стройматериалы и гуманитарную помощь.
Как еще Россия помогает жителям непризнанной НКР - смотрите в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>