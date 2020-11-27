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Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха

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© Video : Ruptly / Минобороны России / МЧС России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1b/32674717.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201127/32674782/put-k-miru-kak-russia-pomogaet-zhitelyam-nagornogo-karabakha.html

Присутствие специалистов из РФ имеет две компоненты: военную (миротворческую) и гуманитарную. Но есть еще и чисто человеческое измерение, выраженное в словах и спонтанных жестах доброй воли.

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики возвращаются к мирной жизни. В этом им помогают российские миротворцы и специалисты МЧС России.

Жители на остановке общественного транспорта в Степанакерте.
© Sputnik / Aram Nersesyan
Формирование гуманитарного центра в Карабахе: подробности от Минобороны России

Инженерные войска участвуют в расчистке дорог и восстановлении транспортного движения, саперы продолжают заниматься разминированием бывшей зоны боевых действий и очисткой территории от взрывоопасных предметов.

А спасатели доставляют в регион специальную технику, стройматериалы и гуманитарную помощь.

Как еще Россия помогает жителям непризнанной НКР - смотрите в нашем видео.

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