Видео - В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал

Памятник прошел реставрацию и капитальный ремонт при поддержке посольства России в Молдове и местных властей. В мероприятии принял участие посол России в Молдове Олег Васнецов, представители Федерального Собрания РФ.

В селе Ермоклия Штефан-Водского района восстановили памятник Героям Советского Союза.

В торжественном мероприятии приняли участие посол РФ в Молдове Олег Васнецов, член Совета Федерации РФ Сергей Муратов, депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин, представители органов местной власти села Ермоклия, общественной организации "Вече", активисты гражданского общества и молодежных организаций.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

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