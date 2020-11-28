16:09 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео - В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1c/32680896.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201128/32680927/Video-V-Ermoklii-otkryt-otrestavrirovannyy-voinskiy-memorial.html

Памятник прошел реставрацию и капитальный ремонт при поддержке посольства России в Молдове и местных властей. В мероприятии принял участие посол России в Молдове Олег Васнецов, представители Федерального Собрания РФ.

В селе Ермоклия Штефан-Водского района восстановили памятник Героям Советского Союза.

В торжественном мероприятии приняли участие посол РФ в Молдове Олег Васнецов, член Совета Федерации РФ Сергей Муратов, депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин, представители органов местной власти села Ермоклия, общественной организации "Вече", активисты гражданского общества и молодежных организаций.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться