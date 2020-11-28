Видео - Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград

Экспедиция "Паруса мира", в которой также участвовали парусники "Крузенштерн" и "Паллада", завершилась. Подробности в нашем видео.

Барк "Седов" вернулся в Калининград после завершения кругосветной экспедиции, которая была начата 8 декабря прошлого года в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Судно побывало в четырех океанах, в том числе Южном и Северном Ледовитом, 13 морях и посетил 16 портов в десяти странах. Судно совершило свой трансарктический переход из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного морского пути, что считается уникальным событием для судов этого класса.

"Одним из ярких украшений этого перехода от Владивостока до Мурманска, конечно, было северное сияние, это преодоление точки 78° северной широты, когда в проливе Велькицкого Седов высоко поднялся в том месте, где сливается в Восточно-Сибирское море и Карское море", - рассказал про уникальность экспедиции начальник управления мореплавания Балтийской государственной академии и капитан-наставник Михаил Новиков. Также он отметил, что маршрут был нелегким из-за протяженности и погодных условий.

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