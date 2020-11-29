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Видео - Пандемия на выдумку хитра: ювелир изготавливает роскошные маски

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201129/32687194/Video---Pandemiya-na-vydumku-khitra-yuvelir-izgotavlivaet-roskoshnye-maski.html

Турецкий ювелир Сабри Демирчи изготовил маски для самых требовательных особ."Символ 2020 года" сделан из золота и серебра. Подробности в видеосюжете

Мастер уверяет, что первую серебряную маску он изготовил за 2,5 месяца самоизоляции. Сабри Демирчи узнал, что ученые выяснили, что серебро обладает антибактериальными свойствами. Мастер тут же принялся за работу.

Демирчи уверяет, что дышать через такие маски можно. А вот от стоимости необычного изделия дыхание может и перехватить: серебряная маска стоит около 190 евро, а вот за золотую просят больше 2 тысяч! Мы не знаем, насколько они эффективны, но уж точно эффектны.

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