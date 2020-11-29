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Видео - Возраст не помеха: самая гибкая бабушка на планете стала звездой соцсетей

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Sputnik Молдова
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Йога творит удивительные вещи: в Китае 82-летняя женщина демонстрируют чудеса человеческих возможностей. Цзя Юй Сян не только в свои годы легко садится на шпагат. Подробности в нашем видео.

У Цзя Юй Сян из Китая 100 тысяч подписчиков в локальных соцсетях. В свои 82 года она поражает окружающих своей гибкостью. На кадрах, снятых в четверг, "гибкая бабушка" выполняет упражнения йоги на уровне сенсея в своем доме и в соседнем парке, садится на шпагат и делает растяжку.

Гибкая пожилая женщина рассказала, что начала заниматься спортом четыре года назад после того, как ее общее самочувствие ухудшилось. Она усердно практиковалась около двух лет, когда тренер Дэн Фа Шэн узнал о ней и начал снимать на видео, которые затем выкладывал в интернет. Ролики превратили Цзя Юй Сян в знаменитость в социальных сетях.

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