Видео - Палех: продолжая традиции древнего искусства

Палех – одно из редких сел, откуда молодежь не уезжает, а приезжает и остается жить. Здесь на 4600 жителей – 800 художников, и все они - хранители древних секретов.

Поселок Палех в Ивановской области России прославлен далеко за ее пределами. Единственное в мире художественное училище, где учат палехской росписи, работает здесь еще с советских времен.

Палехская роспись - одна из наиблолее узнаваемых среди русских народных промыслов. В основе этого древнего искусства - традиции старинных иконописных школ.

Прорисовка миниатюрных композиций на черном фоне - одна из отличительных особенностей этого вида росписи. Сюжеты для миниатюр берутся, как правило, былинные, сказочные. Нередко мастера используют сказы и другие виды устного народного творчества. Многие, однако, творят на новый лад - с уважением к традициям предков.

Пройдя сквозь время, палехская роспись не утратила своей свежести и востребованности. Поэтому и поселок Палех не сгинул, не сдался под натиском перемен - наоборот, продолжает развиваться и в XXI веке.

Как живут современные ремесленники и кому в наше время нужны расписные шкатулки — в нашем видео.

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