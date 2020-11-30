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Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана

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© Ruptly / www.washingtonpost.com
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201130/32703924/usa-ukhodyat-iz-afganistana.html

C момента подписания соглашения с запрещенным в России движением "Талибан" США закрыли в Афганистане не менее 10 своих военных баз. Информацию представило издание The Washington Post, сославшись на неназванных американских и афганских чиновников.

Издание пишет, что закрытые базы находятся в нестабильных провинциях Афганистана. Историческое мирное соглашение Соединенные Штаты и "Талибан" подписали  в феврале 2020 года. 

Агрессивный миротворец: Трамп хочет вернуть американских солдат домой.
© Video : Ruptly / Sputnik / dvids / FoX News / us department of defense / twitter.com/realDonaldTrump
Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой

По одному из условий, американцы обязались вывести войска из страны в течение 14 месяцев после подписания договора. Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США значительно сократят число американских военных в Афганистане. По заявлениям официальных лиц, к середине января их число может уменьшиться с 5000 до 2500 человек.

Дональд Трамп, однако, уже обещал "вернуть американских солдат домой" и прекратить все ненужные для США военные конфликты. Правда, за время его пребывания в Белом доме численность американского военного контингента на Ближнем Востоке не сократилась: по некоторым данным, в Афганистане, Сирии и Ираке находится 10 тысяч солдат.

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